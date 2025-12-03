Fátima Bosch no renunciará a la corona

La modelo Fátima Bosch llegó Nueva York, donde ya ha concedido diferentes entrevistas y, en una de ellas, aclaró que, a pesar de lo que se ha dicho en últimos días, no tiene la intención de renunciar a su título de Miss Universo 2025, pues considera que su esfuerzo, a lo largo de toda la contienda, lo amerita.

La coronación de la tabasqueña ha dado mucho de qué hablar, debido a las acusaciones que se le imputan a Raúl Rocha Cantú, el presidente de la organización —y dueño, en un 50 por ciento—, motivo por lo que, en la actualidad, muchos creen que su triunfo fue posible gracias a un fraude.

Toda la polémica que ha generado la situación impulsó la especulación de que Bosch estaría pensando en la posibilidad de renunciar a su título; del mismo modo, se dijo que Rocha Cantú estaría pensando en dejar la organización.

No dimitirá

La joven ya ha descartado esa posibilidad; con su llegada a Estados Unidos, en una entrevista que concedió a medios locales, Fátima descartó renunciar a su corona. “Por supuesto que no, porque yo me merezco esa corona y esta banda”, declaró.

La joven abordó los rumores, sobre la supuesta relación de negocios entre Rocha Cantú y su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien ha trabajado, en puestos estratégicos, dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex). “La realidad, es que se pueden decir muchas cosas, pero repito, verdad solo hay una”, dijo.

“Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo; entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”, expresó.

Afectada por rechazo

En ese tenor, la joven reconoció experimentar dolor por el rechazo que su coronación ha producido en redes. “Es muy injusto que hagan eso, tengo 35 años, yo nunca había estado en este ambiente, claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero, cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad, y yo no voy a dejar de estar aquí, porque yo estoy, únicamente, en este Universo, por la filantropía, y por las causas sociales”, ahondó.