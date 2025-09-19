Fátima Bosch quiere la corona mundial

La tabasqueña Fátima Bosch, Miss Universe México 2025 y quien representará a nuestro país en el certamen internacional que se realizará el 21 de noviembre en Pal Kret, Tailandia, afirmó que trabaja mucho en ella misma, pues tiene un compromiso personal y otro con el de una región entera. "Estoy trabajando muchísimo en mí. Sé que esto es un compromiso no sólo conmigo misma, sino con mi país", destacó en las instalaciones de Ciudad Imagen, en donde se realizó una conferencia de prensa con la modelo y creadora digital.

Bosch, con la corona de México bien puesta, señaló que tiene claro que la gente espera mucho de ella y no piensa defraudarlos. "Quiero que sepan que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para esforzarme y dar lo mejor de mí, dejar el corazón, el alma y que el mundo conozca cómo somos las mujeres mexicanas", dijo la joven de 25 años de edad.

Objetivos personales

Para la aspirante a la corona de Miss Universe, la belleza no es solo como te veas, sino los objetivos personales que tengas.

La belleza sin trasfondo y sin una misión es algo que llega a ser vacío. La perfección llega a ser fría. Entonces, abracen lo que son, sepan que su autenticidad es lo más real y bonito que van a poder tener. Cuando una persona es bella te das cuenta por su mirada, por lo que transmite, por cómo trata a los demás. Para mí eso es una persona buena", enfatizó.

La joven solo tendrá un mes para afinar detalles para su pasarela en Tailandia, por lo que está enfocada por completo en ello. Siento que todavía tengo varias áreas en las que puedo crecer y ya hice el numerado de todo lo que tengo que trabajar. Mucho permiso, mucho esfuerzo", acotó.

Fátima Bosch desea exponer un mensaje positivo a las mujeres y sobre ellas es de lo que quiere hablar en la plataforma de este certamen. Miss Universe y los certámenes son una plataforma en la que puedes usar tu voz para algo positivo y ellos te dan el impulso y la oportunidad de hacerlo. Hoy en día yo sí creo que, por lo menos lo que está haciendo Miss Universe, es adaptarse a la mujer actual, porque saben que estamos en el siglo XXI y hoy tenemos cosas que decir, espacios que ocupar.

Maravillosamente muchas niñas ya traen otro chip acerca de que sí, somos mujeres, y por qué no empoderarnos y decir lo que queremos decir, y por qué no luchar por lo que cree nuestro corazón. Nuestra voz y nuestro voto es igual de valioso que el de cualquier otro ser humano", añadió.

Bosch enfatizó que se vive "un momento histórico en México", al tener a una mujer en la Presidencia "Gracias a ella, tengo una prima que ya quiere ser presidenta. A mí no me tocó soñar con eso. Cuando yo estaba chica a mí no me tocó poder decir: ´yo quiero ser presidenta de una nación´. Ahora veo a estas generaciones que gracias a ella dicen: ´yo puedo hacerlo´".

"Sé que se pueden ver diferente a los certámenes de belleza, desde otra perspectiva. Es simplemente usar esa corona para poder generar un cambio positivo y es, por lo menos desde mi trinchera, lo que yo estoy tratando de hacer", destacó.