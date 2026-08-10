Fátima Bosch sigue solterita

Fátima Bosch, actual Miss Universo, rechazó los rumores sobre su vida sentimental que circulan en redes sociales en los últimos meses: “Sigo soltera”.

La modelo abordó el tema durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde enfatizó que sigue soltera y sin interés en relaciones públicas, pese a los señalamientos que la vinculan con figuras del espectáculo como Natanael Cano y Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel.

Añadió que, aunque como figura pública está expuesta a este tipo de interacciones sentimentales, no significa que exista un vínculo amoroso con algún famoso. “Me encanta que todos me dicen que por qué”, señaló.