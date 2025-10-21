﻿﻿
Octubre 21 del 2025
Fátima, con la mira en Miss Universo

Fátima Bosch, la tabasqueña que se alzó con la corona de Miss Universo México rumbo a la gran competencia internacional en Tailandia, dejó en claro que no permitirá que las críticas la desconcentren de su objetivo: traer la corona al país.

La victoria de Bosch no fue del agrado de todas las competidoras, y solo cuatro de ellas la felicitaron al recibir el título. Sobre las críticas, dijo serena: “Trato de no fijarme en eso, me enfoco en representar a mi país de una manera digna y que los haga sentir orgullosos. Lo importante es no perder el foco y concentrarme en lo que sé que soy”.

Cuando se le preguntó si el camino rumbo a la gala de Miss Universo en Tailandia ha sido más difícil de lo que imaginaba, Fátima respondió con entusiasmo: “Este andar hacia Miss Universo ha sido increíble. He aprendido muchísimas cosas; como mujer he evolucionado y el certamen es una plataforma que empodera y permite que la voz de la mujer sea escuchada. Para mí es un privilegio poder prepararme para representar a mi país de la mejor manera... ¡y estamos listas para Tailandia!”.

Al celebrar que una reina del sur representará a México en el concurso rompiendo con la racha de misses norteñas, Bosch señaló: “En todo México hay mujeres preciosas y talentosas. Ya era tiempo de que el sur se llevara la corona. Es la primera para Tabasco, y siento un enorme orgullo de representar a la mujer sureña y, con ello, a todo México”.

