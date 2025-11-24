Fátima resiente peso de la corona

Las primeras 24 horas de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 fueron frenéticas. Primero sumó casi dos días sin dormir debido a compromisos de la organización del concurso y, luego, a los festejos con su familia.

Contrastes

Al mismo tiempo era atacada en redes sociales porque, supuestamente, su corona había sido “comprada” y, acorde con su discurso de paz y amor, tomó de la mano a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien la había insultado por no subir publicaciones del concurso a su red social.

La primera emoción, tras ser felicitada por sus compañeras y bajar del escenario, fue un gran abrazo con su madre, quien recordó que Fátima fue una niña que no dormía pensando que no haría nada en la vida.

Después, aún rebasada por el contingente de seguridad que la custodiaba, mientras sostenía con trabajo la pesada corona con una de sus manos, pidió justo a su mamá que checara las cosas que había dejado en el backstage. “Oigan, ¡soy Miss Universe!”, gritó Fátima en un breve video de cinco segundos tomado por ella misma ya con la banda ganadora y difundido en redes, convirtiéndose en sus primeras palabras personales después del concurso.

Casi en paralelo, en Instagram comenzó a surgir una ola de hate por su triunfo, con usuarios asegurando que le habían robado el reconocimiento a las representantes de Tailandia, país sede, que quedó en segundo lugar, y Costa de Marfil, que estuvo entre las cinco finalistas.

Esto había sido azuzado por Omar Harfouch, el pianista franco-libanés que días antes del concurso había renunciado a ser juez, asegurando que había existido una presunta reunión, fuera de protocolo, para determinar inicialmente a las 30 finalistas.

Llueven acusaciones

Harfouch, además, publicó en su cuenta de Instagram una foto de Bosch y Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano con el 50 % de la franquicia de Miss Universo (si bien la adquisición fue realizada en enero de 2024) juntos y con la pregunta: “Who are you?”

En la publicación, algunos usuarios lo consideraron valiente por “destapar” corrupción en el certamen y, otros, defensores del resultado, lo acusaron de usar IA y Photoshop para justificar sus dichos. “Es falso, busca en los perfiles de ambos y el señor tiene la foto solo en Mónaco”, escribió el perfil @jorge_banuelos89.

Un medio comprobó que la posición del rostro de Rocha Cantú que figura en la publicación de Omar Harfouch es la misma de una foto en solitario que el empresario subió a su cuenta de Instagram el 13 de julio de 2023.

Resisten las críticas

En el círculo cercano a Fátima se fueron enterando de todo. Pero ella, dice Luis Fernando Delgado Ruiz, amigo cercano a la familia de la ganadora, quien tuvo contacto directo con ella y sus allegados, jamás perdió la felicidad.

Tampoco nadie de la familia. Únicamente se enfocaron en lo bueno, como la felicitación que les hizo personalmente Jacqueline Bracamontes, quien hace más de dos décadas fue representante nacional en Miss Universo. “Estamos solo recibiendo lo positivo, esa es una característica de Fátima, enfocarse en lo positivo”, subraya Delgado Ruiz, uno de los 100 tabasqueños que fueron a Tailandia.

Fátima, quien había despertado desde las tres de la mañana del jueves 20 (tiempo de Tailandia) para arreglarse e ir al concurso que finalmente ganó, no durmió en la madrugada del 21 por la emoción. Y muy temprano ya estaba lista para una fiesta con todas las misses y un encuentro al que acudiría el propio Itsaragrisil, su violentador tan solo 16 días antes. “Siguió siendo ella, siendo ocurrente, espontánea. Cuando estuvo con Nawat le sacó la plática y con educación y sin altanería, le dio su lugar invitándolo a subir, cualquiera le hubiera dado un golpe (risas), pero ella no es de ese tipo de personas”, cuenta Delgado Ruiz.

Al final de cuentas, la ganadora tenía firmes la educación de su mamá, quien desde niña le dijo que había que ser respetuosa siempre y educada. Y esa mano la sintieron todos los mexicanos que fueron al país asiático.