Fátima se defiende de duras críticas

La polémica volvió a rodear al certamen de Miss Universo luego de que Fátima Bosch respondiera una pregunta incómoda durante un encuentro público, en el que le cuestionaron por qué decidió mantener su corona pese a las críticas sobre el resultado del concurso.

Durante el intercambio, una asistente señaló que el dueño del certamen habría mencionado que él tenía un alto porcentaje de decisión sobre quién gana la corona, además de que —según la persona que preguntó— varios jueces no habrían votado por ella.

Respondió con clase

Ante el cuestionamiento, Fátima respondió defendiendo su triunfo y aseguró que no piensa renunciar al título. “Si tú trabajas muy duro por algo y alguien intenta desacreditar que te lo dieran, ¿tú renunciarías?”, respondió la representante mexicana, comparando la situación con un logro profesional que alguien intenta cuestionar.

La conversación subió de tono cuando la persona insistió en que las declaraciones del dueño del certamen eran públicas. Fátima entonces contestó que solo quienes estuvieron dentro del proceso saben realmente cómo ocurrieron las cosas. “Yo no sabía que tú trabajabas en Miss universo y que estuviste en la concentración viendo todo”, respondió ante los asistentes.

Finalmente, la reina de belleza dejó claro que no devolverá el título, asegurando que su esfuerzo fue lo que la llevó a ganar. “No, claro que no voy a renunciar, porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo”, afirma.