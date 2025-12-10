Fátima se molesta con Telemundo

En un programa de Telemundo, Fátima Bosch fue cuestionada acerca de la polémica que ha rodeado a su coronación, desde el congelamiento de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, como de la denuncia penal que Nawat Istaragrisil interpuso en su contra; la reacción de la joven, luego de contestar, visiblemente inconforme, fue la de abandonar la entrevista.

Como lo dijo la propia Fátima, desde hace unos días, sigue en Estados Unidos, ofreciendo una gira de medios, como parte de sus primeras actividades como Miss Universo. Uno de los shows que visitó, este domingo 7 de diciembre, fue Pica y se extiende.

Todo empezó normal

Si bien, al principio de la conversación, la joven tabasqueña lució sonriente y hasta indicó que consideraba a Telemundo como una segunda casa, ya que, desde que ganó el título de Miss México fue recibida en el canal en más de una ocasión, la charla fue tornándose cada vez más incómoda: “Primero que nada, súper feliz de volver aquí, apenas gané (Miss México), vine con ustedes, ya saben que siento que Telemundo es mi segunda casa”.

Pero el semblante de Bosch fue cambiando conforme los cuestionamientos que Lourdes Stephen y Carlos Adyan le formulaban, se centraban en los temas más controversiales que han tenido lugar tras su coronación. Primero, le preguntaron qué opinión le merecía que algunas participantes, como sucedió con Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, tuvieran menos oportunidades de obtener el título, debido a que, por problemas de visado, no podrían cumplir con todos los viajes que la ganadora tiene que realizar a lo largo del año de actividades.

Sin querer exponer una postura en contra de la organización, la respuesta de la tabasqueña fue discreta, expresando su deseo de que la visa, y situaciones fuera del alcance de las competidoras, no debería de ser un limitante para que accedieran a la posibilidad de ganar.

“Todas deberían de tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte pero, como organización, tienes que entender que es una empresa, es un trabajo, tienen que buscar a alguien que facilite el trabajo, si tienes que viajar por todo el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, expresó.

La incomodidad de la joven fue todavía más visible cuando escuchó el nombre de Raúl Rocha Cantú, quien es investigado por la FGR por su presunta implicación en delitos como tráfico de drogas, armas y combustible, del que se desligó afirmando que ella no tenía implicación en esa situación.

“Yo no tengo nada que ver con esas cosas, mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo, yo no creo que se debe de relacionar mi participación con los temas que puedan estar externos a mí”, aseveró.

Fue entonces que afirmó que, de haber sabido toda la polémica que se generaría tras su coronación, no habría cambiado su decisión de participar en el certamen, debido a que tiene muy claras sus convicciones.

“Yo no tengo nada que esconder, yo no hice nada malo, yo fui, participé, di todo mi esfuerzo, los resultados fueron los que tocaron, siento que el morbo siempre va a causar de qué hablar porque, tristemente, vivimos en una sociedad desvirtuada de valores, donde creo que les molesta ver a una mujer que gane de una manera limpia, que gane un mérito por sí sola, a mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo en mi trabajo, pero sí me preguntan cosas únicamente polémicas”, argumentó.

A continuación, Adyan formuló una pregunta con respecto a la denuncia penal que Nawat Itsaragrisil —director de Miss Universo Tailandia— interpuso en su contra por difamación, aunque cabe destacar que los presentadores, tanto él como Lourdes usaron el término “demanda”.

Fue así que Fátima indicó que ella no existía una demanda en su contra y, ante la insistencia de los conductores, indicó lo lastimoso que le parecía que enfocaran toda la conversación en aspectos negativos y no en sus objetivos como Miss Universo, o en sus aspiraciones a nivel profesional.

“Yo la verdad que no tengo ninguna demanda, de ese tema —la verdad— no quisiera hablar, yo no he difamado a nadie, no he dicho nada que no sea verdad, es un tema que claro, se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja, hay cosas más importantes, como el empoderamiento de la mujer real, yo creo que eso, en la sociedad, debería resonar más que cosas o mentiras externas que no son realidad, yo no tengo conocimiento de nada de eso, eso es lo que yo les puedo decir”, externó.