Fedra y otras griegas regresa a cartelera

Los días 4, 5 y 6 de septiembre, en las instalaciones de La Enseñanza Casa de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la puesta en escena Fedra y otras griegas tendrá una segunda temporada.

El anuncio fue dado a conocer la promotora cultural Andrea Ruiz, quien indicó que esta pieza teatral cuenta con la dramaturgia de Ximena Escalante y fue montada bajo la dirección de Darinka Ramírez. El elenco lo conforman Teresa Hernández, Dalia Pérez, Jorge Voz Hernández, Karla Sarmiento, Alfonso Cameras, Miguel Soto y Pedro Arandú Trejo.

De acuerdo con la sinopsis de la obra, “Fedra camina entre ruinas que no son solo suyas. No hay un camino lineal, sino escenas que brotan como recuerdos: un viaje onírico por los pasillos del deseo, la memoria y el mito. Fedra, Ariadna, Medusa y otras voces femeninas habitan un laberinto hecho de palabras, cuerpos y silencio. El laberinto se presenta como sombras: sus historias entrelazadas con las de los personajes, revelan que el destino no es un castigo, sino la única verdad”.

Añaden que, con una estética actual, sonoridades lúgubres y una dramaturgia fragmentada, Fedra y otras griegas construye una experiencia teatral íntima y potente, donde lo trágico se vuelve actual y urgente.

Con este trabajo, la actriz Darinka Ramírez cierra su maestría en Dirección Escénica, al cual cursa en la Universidad de Artes de Yucatán. Acerca de la creadora del montaje, Ximena Escalante, es una destacada dramaturga mexicana. Con su pieza Las viudas, escrita a su 14 años, comenzó a labrarse camino en la escena nacional.

Su vocación la llevó a cursar Dirección de Escena en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como otros estudios relacionados con la creación escénica. Su obra Fedra y otras griegas fue publicada en Ediciones El Milagro, Casa de las Américas.