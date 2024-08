Felicidades al cine mexicano

Cerca de 5 mil películas mexicanas se han estrenado desde 1910 y hasta el año pasado, pero seguramente no hay persona alguna que las haya podido ver todas por diversas razones. Es más, habrá muy pocas que conozcan las 95, entre ficciones y documentales, que llegaron a las pantallas en 2023, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Pero de todo ese universo, ¿cuáles han sido las más vistas en la historia reciente del cine nacional? Las únicas cifras disponibles son las manejadas por el propio Imcine y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y estas corresponden aproximadamente a las últimas tres décadas.

Se desconoce con exactitud cómo les fue a las películas lanzadas en las primeras dos terceras partes del siglo pasado, cuando las salas eran espacios para más de mil personas (algunas alcanzando las 3 mil), por lo menos 5 veces más de la capacidad actual en complejos.

En el marco del Día del Cine Mexicano, que se celebró este jueves 15, te presentamos las 10 más vistas en los últimos años y, si no las has disfrutado, te decimos dónde puedes conocerlas o bien, revisitarlas para pasar una tarde agradable y recordar estas historias.

No se aceptan devoluciones

Estrenada en septiembre de 2013, fue la ópera prima de Eugenio Derbez, quien también la protagonizó. Actualmente, ostenta ser la cinta en español más vista en el orbe, por encima de El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, y Como agua para chocolate, de Alfonso Arau.

Disponible en Vix.

Nosotros Los Nobles

La ópera prima de Gary Alazraki comenzó a hacer ruido en marzo de 2013 y fue escalando posiciones en taquilla. Basada en la cinta El gran calavera (1949), fue la última película de Gonzalo Vega y el fenómeno de la dupla Karla Souza y Luis Gerardo Méndez. Disponible en Max.

No manches, Frida 2

Martha Higareda le apostó a esta historia original alemana y ganó. Formó parte del mágico 2019 en el que más de diez películas superaron el millón de espectadores. Esta secuela sigue a su personaje, una maestra de preparatoria y su pareja, un ladrón regenerado. Disponible en Vix.

¿Qué culpa tiene el niño?

Una comedia controvertida luego de todo el movimiento Me Too, porque el personaje central interpretado por Karla Souza, queda embarazada en una fiesta y no está segura de quién es el padre. Fue estrenada en 2016. Disponible en Netflix.

No manches, Frida

Cinta que llegó a salas en 2016 abordando una etapa de vida poco vista en el cine mexicano: la preparatoria. Martha Higareda, junto con Omar Chaparro, fueron la pareja fílmica del año y lo han repetido en dos ocasiones más. Disponible en Vix.

El crimen del padre Amaro

Organizaciones religiosas hicieron un llamado para que la gente no viera esta película protagonizada por Gael García Bernal, quien interpretó a un sacerdote que enamora a una feligresa, la embaraza y la incentiva a abortar. Era el 2002. Disponible en Vix.

Sexo, pudor y lágrimas

Se mantuvo por casi medio año en cartelera, algo impensable en estos tiempos. Demián Bichir, Cecilia Suárez, Víctor Huggo Martín, Susana Zabaleta, Mónica Dionne y Jorge Salinas protagonizaron este filme que tuvo segunda parte en 2022. Disponible en DVD.

Mirreyes vs Godínez

Una lucha entre hijos de empresarios y trabajadores de una zapatería irrumpió con éxito en enero de 2019. El final es épico porque incluyen a Cindy La Regia, personaje protagónico de otra película. Mirreyes y Godínez tuvo secuela y película en streaming. Disponible en Max.

Hazlo como hombre

Mauricio Ochmann estelariza esta comedia interpretando a un hombre que no puede entender por qué uno de sus mejores amigos es gay. A la luz de la actualidad, seguramente habrá críticas o quizá no se hubiera hecho con ese matiz, pero en 2017 fue un boom en cines. Disponible en Max.

La dictadura perfecta

El director Luis Estrada cerró su trilogía original que inició con La ley de Herodes y siguió con Un mundo maravilloso. Protagonizada por Damián Alcázar, destaca el poder de los medios de comunicación en cuestiones políticas. Disponible en Netflix.