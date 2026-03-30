Felicidades, Rebeca

Inspirada en el mundo de Lilo y Stitch, Rebeca celebró su octavo cumpleaños con una divertida reunión en conocido salón de la ciudad. La festejada estuvo rodeada de sus compañeras del colegio, quienes compartieron con ella una mañana llena de juegos, felicitaciones y obsequios. Las pequeñas disfrutaron un spa pensado especialmente para consentirlas. Más tarde rompieron la tradicional piñata y cantaron “Las mañanitas”, antes de que la cumpleañera pidiera su deseo y soplara las velitas de su pastel