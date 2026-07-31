Felipe Samper será gay

Hace apenas tres meses que el colombiano Juan Felipe Samper y la actriz mexicana Carolina Miranda anunciaron su compromiso matrimonial y ya al primero se enfundará en un personaje gay para una nueva película con Jaime Camil.

El actor de Pálpito y Perfil falso forma parte del elenco de la comedia romántica Atrápelo quien pueda que llegará a salas comerciales durante el otoño. En ella el personaje de Jaime Camil es un hombre a quien su pequeña hija le intenta conseguir pareja, a costa de lo que sea.

Alfonso Pineda Ulloa dirige esta comedia en la que también actúan Isabella Arroyo, Ricardo Polanco y Verónica Langer. “Camil y Natalia Téllez son los protagonistas y a mi me toca ser el ‘gay’, algo que disfruté mucho”, comenta Samper. Apunta que el personaje fue tratado con profundo respeto hacia la comunidad gay. “El personaje es el mejor amigo de Natalia y creo que lo importante es no caricaturizarlo, sino ser súper natural y esa es la belleza de la comedia, no intentar ser chistoso”, añada el histrión.

Un debut promisorio

Atrápelo quien pueda es la primera película mexicana en la trayectoria de Juan Felipe Samper, de 40 años. Inició su carrera artística siendo músico y alcanzando una nominación al Grammy Latino con el grupo Sin Ánimo de Lucro.

Después la actuación lo atrapó, sin dejar de lado el canto, e hizo las series colombianas Loquito por ti y A grito herido, para luego hacer la multinacional Hotel cocaína y después llegar a México donde formó parte de Perfil falso.

Hace dos años comenzó una relación romántica con Carolina Miranda, con la que hizo compromiso formal anillo de por medio, en abril pasado. Ambos ya trabajaron juntos en el thriller y de humor negro Los encantos del sirvengüenza de la plataforma de streaming Vix. “Creo que lo siguiente que trabajaremos debe ser igual de grande, pero vamos paso a paso”, ha dicho Carolina Miranda.