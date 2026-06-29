Feliz cumpleaños, Regina

Regina disfrutó un cumpleaños lleno de energía, sonrisas y mucho movimiento al compartir una divertida clase de cardiobaile con sus amistades más cercanas. La festejada estuvo acompañada por su esposo y sus hijos, quienes no dejaron de consentirla y compartir con ella este emotivo momento. Una celebración inolvidable en la que el cariño y la buena vibra fueron los grandes protagonistas. ¡Muchas felicidades y que vengan muchos años más llenos de salud, alegría y grandes momentos!