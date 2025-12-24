¡Feliz Navidad!

Con la magia de la Navidad impregnando el ambiente, en American School se vivió una tarde de esplendor musical en la que los más pequeños fueron los protagonistas absolutos. Sobre el escenario, los estudiantes más jóvenes cautivaron al público con una serie de números musicales llenos de inocencia, color y talento, robándose los aplausos de todos los presentes. Desde aquí extendemos una cálida felicitación a todas las familias, deseando que lleven consigo esta armonía y alegría durante toda la temporada