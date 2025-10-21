“Feliz” por protestas contra Trump

El actor Robert de Niro visitó el programa The Weekend, de MSNBC, y habló sobre las protestas del sábado “Sin reyes”, en EE. UU., y el riesgo de que Trump se postule para un tercer mandato.

Los organizadores de la protesta afirmaron que casi 7 millones de personas marcharon en ciudades de todo el país, denunciando lo que consideran una tendencia autoritaria bajo el gobierno de Donald Trump.

El actor dijo que estaba “feliz” de ver a personas de diferentes orígenes y de todo el espectro político unirse a las protestas.