Fer Carnal, ¿discriminado en Alemania?

El “tiktoker” mexicano, conocido como Fer Carnal compartió en uno de sus videos más recientes el incómodo momento que vivió en Berlín, al ser discriminado en la ciudad conocida por su excéntrica vida nocturna y épicas fiestas de música techno.

El creador de contenido mencionó que al encontrarse de viaje por Europa en compañía de sus amigos, al llegar a Alemania decidieron vivir la experiencia de este tipo de fiestas y se dispusieron a investigar cómo era el acceso a dichos eventos.

Al elegir el club que querían visitar y ver cómo iba la gente vestida, se sorprendieron al notar a su llegada que los locales iban vestidos completamente de negro, con gabardinas y atuendos monocromáticos. “Todos iban de negro con gabardinas, incluso iban de negro hasta en los zapatos. Yo iba muy ‘colorín colorado’; íbamos demasiado de colores, yo llevaba mi mochila amarilla, chamarra de colores y todos mis amigos, aunque íbamos de negro, todos traíamos tenis blancos y detalles coloridos”, mencionó.

De acuerdo con su relato, al avanzar en la fila, su grupo notó que las personas que esperaban para entrar estaban muy calladas. “Cuando llegamos con el cadenero, nos vio de arriba a abajo y nos preguntó ‘¿de dónde son?’. Al saber que éramos de México, cuestionó si sabíamos el nombre de la fiesta y por supuesto que nadie lo sabía, y nos dijo ‘not for today, today’s not for you’. Nos sentimos mal después de haber esperado”, contó.

Uno de sus amigos decidió probar suerte en otro lugar y sucedió la misma historia. Sin embargo, no se rindieron y fueron a otra fiesta con ánimo de tener otro resultado. “Nos volvieron a decir que no. Al final no entramos y sí me decepcionó un poquito. Tal vez no soy lo suficientemente ‘cool’ para ese tipo de fiestas”, señaló.