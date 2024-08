En las últimas horas, la influencer Fernanda Durán ha acaparado la atención en redes sociales después de confesar que estuvo atrapada durante años en una relación tóxica. Aunque no mencionó nombres directamente, algunos usuarios han asumido que se refiere a “Lapizito”, el hermano de la participante de La casa de los famosos Aracely Ordaz, conocida como “Gomita”.

Durante una entrevista para el podcast Un tal Fredo, la creadora de contenido abrió su corazón y contó las agresiones psicológicas y físicas que vivió durante más de 1 año, donde expresó lo siguiente: “Hubo un día que él estaba borracho y empezó a hablar de mi ex, y yo le dije ‘¿por qué hablas de él si yo ni siquiera lo menciono?’. Se enojó, me empezó a jalar y a morder. Recuerdo que su mamá entró para calmarlo, y yo le pedí a un amigo ‘por favor, ven por mí’. Me siento mal porque mi amigo vino a las 3 de la mañana, pero al día siguiente estaba otra vez con él”.

Agresiones

Asimismo, también mencionó que estas peleas eran recurrentes en su relación, al punto de que terminaron en dos ocasiones. “Tuvimos peleas como ‘te jalo, me jalas’ por mucho tiempo. Pero hubo un día en que salimos todos a las trajineras todo en familia a las trajineras... Salimos del fraccionamiento donde vivía mi hermana y me empezó a gritar y me empezó a jalar el pelo en el carro, y llega la policía y lo suben a la patrulla. Yo le dije ‘¿por qué?’, y me dicen ‘vimos lo que te estaba haciendo, hay cámaras’, relató.

Aunado a esto, afirma que era recurrente que además de los golpes y las agresiones hacia ella, su expareja se refiriera de manera despectiva a su familia, e incluso aseguró que se ponía celoso de su sobrino recién nacido.

“Eran peleas de todos los días. Teníamos peleas de dos días buenos y cinco malos. Yo dejé de hablar con un amigo, con mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hermano. Yo me alejé de todos. Nació mi sobrino, yo lo ponía de fondo de pantalla y él me decía ‘mejor te hubiera embarazado yo, para que estés cuidando a un bebé que ni es tuyo, ni a mi me pones ahí, todo por un pendejo bebé’”, recordó.