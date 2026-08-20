Fer Lozada a La Granja VIP

Fer Lozada, conductor de Al extremo, fue presentado como el séptimo concursante de la segunda temporada de La Granja VIP. El animador de TV se dice listo para participar en el programa, pues, en el pasado, ya ha formado parte de otros 13 realities, lo que le ha dado la experiencia suficiente para enfrentarse a las limitaciones y retos extremos.

Fue en Venga la alegría, que Kristal Silva y su coconductor, Kike Mayagoitia, dieron la bienvenida a Fer, quien salió de un huevo gigante, para confirmar su participación en la segunda edición del reality.

Contento y, desinhibido, Lozada reconoce que cuenta con vasta experiencia como participante de programas de telerrealidad, no solo porque ha participado en más de una docena de ellos, sino que se hizo merecedor del primer lugar de La Isla: desafío Grecia/Turquía.

Su verdadera personalidad

Eso no lo exenta de que, en esta ocasión, se enfrentará a un nuevo reto, ya que La Granja VIP se trata de un reality transmitido las 24 horas de los siete días de la semana, por lo que es consciente de que no habrá manera de que el público no conozca su verdadera personalidad. “Es un reto muy muy grande para mí, en lo personal, creo que es el más grande al que me he enfrentado porque es un 24/7, está rudo, pero me fascina la idea de convivir con animales de granja, yo no sé de estrategia, la neta voy a ir a que la gente me vea en mi día a día, me voy a abrir por completo porque, en un 24/7, te conocen de verdad”, comentó.

Lo que más teme tiene que ver con las horas limitadas de sueño, mientras que, las carencias por alimento no lo asustan, pues, en La Isla atravesó varias relacionadas en la ingesta de comida. “Te voy a decir algo, estoy muy acostumbrado a pasar mucha hambre, en ‘La Isla’ pase muchísma hambre, voy mentalizado, incluso, a pasar tanta hambre como en ‘La Isla’, así que, por ahí no me voy a quebrar, donde puedo quebrarme es en la injusticia, esas cosas que ocurren en la convivencia diaria”, expresó.