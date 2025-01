Fernando Lozada se incorporó recientemente como conductor del programa Al extremo y dice tener “la camiseta bien puesta”. Fer, quien se dio a conocer por su participación en diversos y polémicos reality shows, como Acapulco Shore, Exatlón o La casa de los famosos, demostró su emoción por ser uno de los nuevos rostros de este show. “Tengo la camiseta bien puesta y sí me gustaría que un día me etiqueten como ‘el conductor de Al extremo’. Quiero crecer como conductor en este interesante programa”, comentó el también modelo.

Tras ser catalogado como un “chico reality”, Fer considera que su incursión a la conducción es un cambio positivo. “‘Al extremo’ tiene temáticas asombrosas, pero a veces fuertes y complicadas. En lo personal, enfrentarme a este tipo de información me da altibajos emocionales porque soy muy sensible y llorón. Por ejemplo, un día la nota fue de algo fuerte que les sucedió a unas niñas, y soy padre, así que sentí que se me cortó la voz”, explicó Lozada, aunque logró sacar la casta. “Al final, mis fans me han llenado de muy buenos comentarios”.

Fer recalcó su gran admiración por sus compañeras Aline Hernández e Irma Miranda, y dijo sentirse cobijado por todo el staff y por la productora Verónica Palomares.