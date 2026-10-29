Feratum llega a Pátzcuaro

Este año, 15 largometrajes mexicanos buscaron un lugar en la próxima edición de Feratum, festival de cine de género, pero el número es pequeño si se ve en perspectiva con todo lo que se produce localmente.

Eso dice Miguel Ángel Marín, director y fundador del certamen que ahora se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre en Pátzcuaro, Michoacán. “Nos vemos cortos frente a países como España o Argentina donde se generan mucho mayor número de películas. Si se producen 200 películas al año, lo de género es muy poco. Todavía hace falta que muchos de la industria le tengan confianza al género, todavía hay gente que evalúa con prejuicios sobre el género”, comenta Marín.

Este año solo un puñado de cintas locales de género han llegado a cines, entre estas Un cuento de pescadores, con la leyenda de sirenas de Michoacán, El ritual de nahual y la animación La venganza del Charro Negro que en su primer fin de semana ya superó el millón de asistentes.

Pese a una baja producción, Marín considera que hay un talento que debe apoyarse y por ellos Feratum tiene su parte de industria. “Ha habido buenos ejemplos en cines lo que hace falta es confianza de todos y hay un gran consumidor. Ahora hay, creo, muchos directores que eran de clóset y lentamente han ido saliendo”, comenta entre risas.

El festival

Con más de 100 filmes, entre cortos y largometrajes procedentes de 25 países, Feratum llega a sus 15 años de vida. En la selección oficial de largometraje mexicano se encontrarán, entre otros, Amor de madre con Verónica Merchant y Andrés Delgado; Eterno retorno, protagonizada por Luis Alberti, y The nation, con Bárbara Islas.

La española Bajo tus pies con Maribel Verdú será la encargada de abrir actividades del certamen; mientras que Pacífico con Manolo Cardona y Christopher von Uckermann, en el género de ciencia ficción, será la responsable del cierre.

La temática de este año serán las brujas, pero ahora se da un giro y se toman en cuenta a las mujeres curanderas, parte de la cultura mexicana.