Ferdinando será papá de nuevo

“Podemos volver a soñar en grande”. Con esas palabras, el actor Ferdinando Valencia expresó la emoción que él y Brenda Kellerman viven al anunciar la llegada de su “bebé arcoíris”, seis años después de despedir a su hijo Dante, hermano mellizo de Tadeo.

En su cuenta de Instagram, el actor compartió un emotivo video en el que habló de los difíciles momentos que él y su esposa han atravesado desde la muerte del pequeño, así como la depresión que enfrentaron en silencio. “La pérdida de nuestro bebé nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día”, escribió.

Valencia explicó que sienten esta noticia como un regalo y una señal: “El destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”.

Tras hacer una prueba de embarazo, la pareja confirmó con lágrimas y abrazos que el resultado era positivo. El actor también reconoció que esta nueva etapa no elimina el dolor del pasado, pero sí abre un nuevo capítulo: “No borra lo que vivimos, pero es la prueba de que el amor es una energía eterna que nos sigue protegiendo. Es la segunda oportunidad que necesitábamos para sanar”, señaló.

La pérdida de Dante

Dante, mellizo de Tadeo, falleció el 3 de agosto de 2019, tras varias semanas hospitalizado debido a meningitis bacteriana, una inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

En 2024, Ferdinando afirmó que la muerte de Dante estuvo relacionada con diversas negligencias médicas y aseguró contar con pruebas. Sin embargo, explicó que decidió dejar el asunto “en manos de Dios” y atravesar su duelo en privado, sin convertir la tragedia en un tema mediático.

Un “bebé arcoíris” es un término acuñado por padres estadounidenses que han sufrido la pérdida de un hijo y ven en la llegada de otro una luz en su proceso de sanación.