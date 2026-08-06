Ferdinando Valencia recuerda a su bebé

Aunque el paso del tiempo ayuda a suavizar las heridas, hay algunas que permanecen grabadas en lo más profundo del alma. Para Ferdinando Valencia y su pareja, Brenda Kellerman, ese recuerdo se vuelve especialmente intenso en una fecha marcada por el amor y la ausencia. El famoso abrió su corazón para recordar con ternura a su hijo Dante, mellizo del pequeño Tadeo, quien falleció en esta fecha siete años atrás, con apenas tres meses de vida.

Con un mensaje cargado de nostalgia y cariño, Valencia compartió un lindo video de su hijo a forma de un homenaje lleno de luz en memoria del pequeño. “Ya son 7 años desde que te convertiste en nuestro angelito”, escribió el actor.

“Te amamos y te extrañamos todos los días. Feliz aniversario hasta el cielo, Dante”, agregó en la publicación en la que etiquetó no solo a Brenda, sino también a los hermanitos de Dante, Tadeo y Saulo.

En el clip se aprecian los breves pero significativos momentos que la pareja vivió con su hijo en brazos, desde el día que le dieron la bienvenida a los mellizos el 25 de abril de 2019, pasando por momentos únicos en casa y las desesperantes horas en el hospital esperando una mejora en su salud.

Poco después del alumbramiento, Dante contrajo meningitis bacteriana, lo que provocó una inflamación severa en el cerebro y la médula espinal; llevándolo a requerir atención médica de emergencia. El pequeño estuvo hospitalizado durante semanas, luchando contra la enfermedad, pero los daños colaterales se hicieron presentes como insuficiencia cardiaca y renal.

Dante falleció el 3 de agosto de 2019, dejando un vacío irreparable en sus padres, quienes han compartido públicamente la difícil experiencia de perder a un hijo. Por ello mantienen vivo el recuerdo del pequeño en cada gesto y cada celebración, un amor que trasciende el tiempo y la distancia.