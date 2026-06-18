¡Fergal echa humo! es un álbum ilustrado infantil escrito e ilustrado por Robert Starling. La historia está protagonizada por Fergal, un joven dragón que, en general, es amable y cariñoso, pero que tiene un gran problema: cuando algo no sale como él quiere o alguien le dice lo que debe hacer, pierde el control de su temperamento.

A diferencia de otros niños o animales que pueden enfadarse y simplemente gritar o llorar, Fergal es un dragón. Cuando se enfurece, literalmente echa humo y fuego. Sus explosiones de ira provocan todo tipo de problemas: quema la cena familiar, destruye la portería del campo de fútbol y arruina actividades que deberían ser divertidas para él y sus amigos. Poco a poco, los demás comienzan a alejarse porque nunca saben cuándo volverá a perder los estribos.

Fergal se siente frustrado. Aunque no quiere hacer daño a nadie, parece incapaz de controlar sus emociones. Entonces empieza a observar cómo reaccionan otros animales cuando se sienten molestos, nerviosos o enfadados. Descubre que cada uno tiene pequeñas estrategias para tranquilizarse: algunos respiran profundamente, otros se toman un momento para pensar o se alejan de la situación antes de reaccionar.

Este libro está especialmente recomendado para niños de 3 a 7 años porque aborda las rabietas y el enfado de una forma cercana, divertida y fácil de comprender. Fergal representa a muchos niños que se sienten desbordados por sus emociones, y la historia les muestra que existen herramientas para calmarlas sin avergonzarse de lo que sienten. Las ilustraciones coloridas y expresivas ayudan a identificar las emociones del protagonista y facilitan la conversación entre adultos y niños sobre cómo gestionar el enojo.