Feria de la Nieve 2026, para todos los gustos

La celebración de la Feria Nacional de la Nieve 2026 en su edición número 139 representa mucho más que un simple evento estacional, ya que es un testimonio vivo de la resistencia cultural y el ingenio de una comunidad que a diario satisface el paladar de los viajeros que transitan con rumbo a Milpa Alta y Morelos con sabores únicos de la región.

A partir del 28 de marzo y hasta el 6 de abril de 2026, las calles de Santiago Tulyehualco se vestirán de gala para recibir a miles de visitantes que buscan sumergirse en una experiencia sensorial única, donde la técnica ancestral de la paila, ese constante girar del recipiente sobre hielo y sal de grano, sigue siendo el secreto detrás de la textura inigualable que ninguna máquina moderna ha logrado replicar con éxito.

Legado histórico de Santiago Tulyehualco

Para entender la esencia de esta feria, es fundamental profundizar en las raíces de Santiago Tulyehualco, un asentamiento cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica y que ha fungido históricamente como un puente entre la zona lacustre de Xochimilco y las tierras altas de la cuenca.

Este pueblo posee una mística especial, no solo por ser reconocido como la cuna de los mejores maestros neveros del país, sino por su profunda conexión con la identidad nacional al ser el lugar que vio nacer la inspiración para el Cielito Lindo, composición que resuena en el alma de los mexicanos y que dota a la localidad de un orgullo cultural palpable en cada una de sus plazas.

Durante siglos, los habitantes de esta región perfeccionaron el aprovechamiento de los recursos naturales, y lo que comenzó con el traslado de nieve desde los volcanes para rituales sagrados, evolucionó tras la conquista en una tradición festiva que formalizó su primera feria en 1885, consolidando a Tulyehualco como un baluarte de la gastronomía artesanal que hoy, en pleno siglo XXI, sigue defendiendo sus procesos manuales frente a la industrialización.

Entre la tradición y la vanguardia

En el corazón de la muestra gastronómica, la oferta de sabores se despliega como un abanico infinito que satisface tanto a los paladares más conservadores como a los buscadores de experiencias extremas, logrando una convivencia armoniosa entre lo dulce, lo salado e incluso lo picante.

Quienes prefieren los clásicos encontrarán el refugio perfecto en las preparaciones de mamey, fresa, nuez o chocolate, elaboradas con ingredientes naturales de la más alta calidad, mientras que los aventureros podrán deleitarse con mezclas exóticas que incluyen ingredientes tan inesperados como el mole, el aguacate, la víbora de cascabel o el chicle.

Asimismo, la Feria de la Nieve 2026 es el escenario ideal para degustar creaciones emblemáticas que ya son parte del folclor local, tales como el romántico "beso de ángel", la intensidad del "toro bravo", el refrescante pulque flotante o la sofisticación de la nieve de vino tinto y pétalos de rosa, sin olvidar opciones curiosas como la "cola de tigre" o el higo, que demuestran que en la paila de un maestro nevero de Tulyehualco no existen límites para la imaginación.

Planificación para una visita exitosa

Dado que la Feria Nacional de la Nieve 2026 es un evento de entrada libre diseñado para el disfrute de familias, amigos y parejas, se espera que durante los diez días de duración el flujo de personas sea considerable, especialmente al coincidir con el periodo vacacional de Semana Santa en este 2026. Por esta razón, se aconseja a los visitantes acudir con tiempo suficiente no solo para probar las diversas nieves, sino para disfrutar la cartelera artística, que incluye música en vivo, y los puestos de antojitos mexicanos que complementan la jornada.

Para llegar al epicentro de la fiesta en la avenida de la Paz 27A, las opciones de transporte son variadas, destacando la ruta que inicia en el Tren Ligero Xochimilco seguida de un trayecto en microbús hacia el centro de Tulyehualco, o bien, el arribo a través de la Línea 12 del Metro en la estación Tláhuac, desde donde parten diversas unidades que dejan a los pasajeros a unos pasos de este paraíso gélido.