Feria Gastronómica deleita a Tuxtla

Con la participación de más de veinte expositoras, este jueves 17 de noviembre se celebró la Feria Gastronómica Sabores Zoques de Chiapas, edición Fiestas Patrias, organizada por la 6ª Regiduría del cabildo municipal.

De acuerdo con los organizadores, el evento se llevó a cabo de 9:00 a 14:00 horas, teniendo como escenario el Patio Cívico del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Las vendedoras ofrecieron una inmensa variedad de productos típicos de la región, así como productos artesanales elaborados por manos chiapanecas.

Resaltaron que este encuentro brinda la oportunidad de conocer y disfrutar el patrimonio tradicional de esta ciudad. Asimismo, precisaron que es completamente gratuito y en beneficio de las comideras zoques, brindando un espacio seguro para que comercialicen sus productos.

Actividades

La Feria Gastronómica Sabores Zoques de Chiapas es uno de los dos eventos que organiza de manera periódica la 6ª Regiduría, encabezada por Ana Paola Aguilar Hidalgo.

Explicaron que para la edición de este 17 de septiembre se optó por retomar a las fiestas patrias y exponer los platillos que se degustan durante estas celebraciones.

Asimismo, indicaron que próximamente habrá una edición más del Reencuentro con la Chiapanequidad, que es la otra actividad, con el fin de promover el consumo local y la economía circular, y dar a conocer la riqueza cultural y gastronómica del estado.

En estas ferias el público puede encontrar antojitos, botanas y platillos tradicionales elaborados por manos tuxtlecas, además de textiles, accesorios y artículos artesanales.