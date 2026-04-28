Feria San Marcos entrega premio

La literatura fue parte importante de la feria en honor de San Marcos Evangelista, santo patrono de Tuxtla Gutiérrez, que fue festejado la semana pasada.

Dentro del programa cultural se efectuó la premiación de los Juegos Florales, así como la ceremonia de entrega de reconocimientos a diversas personalidades que han dejado huella con su importante labor.

La actividad tuvo lugar en el restaurante Lekil Ve’el, ubicado al interior del Congreso del Estado de Chiapas, el día jueves. En este espacio el Patronato de la Feria de San Marcos 2026 encabezó el acto en el que se reconoció a mujeres que han trabajado de manera incansable en la promoción de la lectura. Entre las galardonadas estuvieron Karla Mont, Sara Martínez, Damaris Disner, Beatriz Espinosa y Paulina Vargas. El patronato indicó que esta acción también se llevó a cabo para conmemorar el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor.

Juegos Florales

En esta edición del certamen, el premio fue otorgado a Ulises Antonio Gómez Vázquez por su poemario Lumbre, el cual fue inscrito bajo el seudónimo “Zaframón”.

El comité organizador refirió que por medio de estas actividades se reconoce el talento y la sensibilidad que enriquecen la cultura y la poesía en Chiapas.