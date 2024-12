María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, podría convertirse en madre por segunda ocasión muy pronto, su pareja, el actor Jorge Losa desea ser papá y le gustaría tener una hija con él, eso sí, le puso una condición para que el embarazo sea posible.

Ferka está dispuesta a agrandar la familia y está más que feliz por contar con Jorge para el cuidado de su hijo Leonel; el verdadero padre del niño cada vez está más ausente de su vida, se trata del actor Christian Estrada.

Estrada no aporta ni dinero ni compañía a su hijo, algo que no le preocupa a Ferka porque en Losa ha encontrado una figura paterna muy positiva que lo ama y lo cuida. “Hoy por hoy es mi pareja y me acompaña en esta crianza”, dijo ante la prensa la también conductora y exparticipante de La casa de los famosos México, quien admite que su hijo ve como una figura paterna a su pareja, pues tiene mucho que no convive con Christian, su papá biológico. “Lo que no frecuentas no lo extrañas”.

Ferka condiciona a Jorge Losa

Después de que Ferka y Jorge Losa se separaran por un tiempo y luego retomaran su relación, esta se ha hecho más fuerte, hace unos días enternecieron las redes al compartir un video en el que como familia pusieron el árbol de Navidad.

Además, los tres se sacaron unas fotos familiares con las que desataron comentarios en redes, y aunque ya son una familia, podría llegar un nuevo integrante muy pronto, pues Jorge desea convertirse en papá de una niña que acompañe a Leonel, pero para que eso sea posible, él y Ferka tienen que casarse, pues la conductora de Venga la alegría no desea casarse embarazada.

“La señora se quiere casar, pero no se quiere casar embarazada, entonces antes de que llegue el bebé tiene que estar casada, no pretende estar embarazada y no poder tomar en su fiesta”, explicó Losa, quien hace un tiempo le dio un anillo de promesa con la convicción de que desea un compromiso real y serio con ella.