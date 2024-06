Tras evadir rumores, Ferka finalmente aceptó que terminó con el actor Jorge Losa al descubrir que le era infiel con su colega Isis Serrath, exparticipante de Survivor. “Pensé que vivía un cuento de hadas, que había encontrado a un gran hombre. Mi compañero, mi amigo, le compartí mi vida, nos cambiamos a vivir juntos, dejé que conviviera con mi hijo, había muchos planes”, dijo la actriz en el programa Hoy Día.

Ferka sospechó desde que le pidió su celular a Losa y él se lo negó; aún así, encontró que se enviaban fotos “de las que borran al momento y mensajes que no estaban ‘cool’”. Sobre Isis, abundó: “Me parece que no es una mujer respetuosa ni con los medios, ni conmigo, ni con mi pareja, me parece que no hizo las cosas como debería de ser… Estoy dolida, lo amaba profundamente... Tengo pruebas (del engaño)”.

Ante la insistencia de sus seguidores para que mostrara las evidencias, Ferka reaccionó y dijo que se trata de un amoroso recado firmado como “Tu Isis”. Más adelante, mostró un fragmento de conversación con Serrah tras haberse enterado de la infidelidad. Ahí, Ferka le habría escrito: “¡Zorra! Qué tristeza, caray”. E Isis respondió: “Mi intención no era lastimarte”.