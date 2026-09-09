Fernanda Castro vivió un infierno

Fernanda Castro habla de los mensajes que recibió cuando era adolescente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y responde a las preguntas sobre el vínculo que mantiene con el expresidente, quien estuvo casado con su madre, Angélica Rivera.

Nuevos proyectos

Durante un encuentro con la prensa, la compositora también adelanta que prepara nueva música como artista independiente. Castro dice que el proceso le ha tomado tiempo, aunque asegura que buscará acelerar el lanzamiento de sus próximos temas.

La hija de Rivera también se refiere a las críticas que ha enfrentado su hermana, Sofía Castro, en redes sociales. Considera que la moda es una forma de expresión y sostiene que su familia ya tiene experiencia frente a los comentarios en internet.

Fernanda Castro relata que vivió una etapa complicada mientras su madre era primera dama. Explica que las redes sociales aún tenían herramientas limitadas para bloquear cuentas o palabras, por lo que recibía mensajes de desconocidos sin filtros. “Me llegaba mucho acoso de señores mayores. Yo tenía doce, trece años y me llegaban unas cosas de verdad horribles”, dice ante los reporteros.

La cantante señala que entonces no se conocía con claridad el alcance que podían tener las plataformas digitales entre adolescentes. Por ello, coincide con la necesidad de establecer límites para que los menores de cierta edad no tengan acceso a redes sociales. “También estoy de acuerdo que no deberían los menores de edad de tener redes sociales o menores de cierta edad, pero en ese momento no creo que sabíamos el impacto que podía tener”, expresa.

Castro sostiene que aquella experiencia fue dolorosa. “Para mí en ese aspecto fue muy feo”, añade al recordar los mensajes que recibía mientras su familia estaba expuesta al escrutinio público.

La joven también habla de las críticas que recibe Sofía Castro por sus publicaciones y elecciones de ropa. Dice que en casa toman algunos comentarios con humor, aunque defiende el derecho de cada persona a experimentar con su imagen. “El sentido de la moda es una expresión que muy pocas personas se atreven a explorar y creo que el tener el valor de hacerlo vale mucho más que cualquier comentario negativo”, sostiene. Al ser cuestionada sobre si ella y su hermana ya están acostumbradas a los ataques digitales, responde entre risas: “Piel de cocodrilisísimo, de Godzilla diría”.

¿Todavía habla con Peña Nieto?

En el mismo encuentro, un reportero le pregunta a Fernanda Castro si ha tenido contacto con Enrique Peña Nieto, luego de que el exmandatario fue visto recientemente en una boda.

La respuesta de la compositora es breve. “No”, dice inicialmente. Ante la insistencia sobre si volvió a hablar con él después de la separación de Peña Nieto y Angélica Rivera, responde: “Sí, no, la verdad es que… pues no”. Castro no profundiza sobre algún conflicto con el expresidente. Tras otra pregunta, indica que se alejó de su casa hace ocho años y que sus estudios absorbieron gran parte de su tiempo. “Yo me fui hace ocho años de mi casa y la verdad en un momento también la universidad me exigía demasiado. No pensaba ni en mi familia”, explica.

La hija de Angélica Rivera asegura que no suele usar demasiado el celular ni las redes sociales. Dice que procura hacer publicaciones, pero que mantiene una relación limitada con las plataformas digitales.

Fernanda Castro estudia música en Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos. En el encuentro también cuenta que se graduó de la universidad junto con personas de distintas edades, entre ellas un hombre de 63 años.