Fernanda desmiente infidelidad

La polémica alrededor de la ruptura entre Fernanda de la Mora y Luis Caballero, “El Potro”, sigue dando de qué hablar, pero ahora es ella quien sale a frenar en seco los rumores. Tras semanas de especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el actor Salvador Zerboni, la influencer fue contundente: no hubo infidelidad.

En declaraciones a medios, De la Mora aseguró que no existe ninguna relación con Zerboni, dejando claro que ni siquiera mantiene contacto con él. “No tengo idea… ni siquiera me llevo con él”, afirmó, visiblemente sorprendida por el “chisme”. Incluso cuestionó el origen del rumor y lo tomó con cierto humor, dejando ver que, desde su perspectiva, todo se salió de control sin fundamento real: “¿De dónde sacan tanto rollo y tanto drama?”, expresó la famosa entre risas.

Sobre su ruptura con “Potro”, Fer explicó que el proceso fue tranquilo y sin conflictos, contrario a lo que se manejó en redes sociales. “Fue una separación muy tranquila… él es un papá súper presente, nos llevamos muy bien”, afirmó, destacando la convivencia sana que mantienen. “Se hizo demasiado rollo cuando no había ni siquiera nada la realidad es que todo fue mentira”, sostuvo.

Cerrando un ciclo

La versión de una supuesta infidelidad llevaba meses circulando desde que se anunció la ruptura, alimentada por especulaciones en redes y versiones sin confirmar. Sin embargo, la influencer insiste en que nunca hubo terceras personas y que toda la narrativa fue construida a partir de “mentiras”.

Fer también dejó claro que no hay planes de reconciliación con “El Potro” y que ambos están enfocados en seguir adelante como padres, manteniendo una buena comunicación, pero en caminos separados. Con esto, busca cerrar el capítulo de especulación que, al menos según su versión, nunca tuvo pies ni cabeza.