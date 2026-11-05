Fernández Cubas gana Premio Cervantes

La escritora Cristina Fernández Cubas, considerada una de las mejores cuentistas españolas, fue reconocida con el Premio Cervantes 2026, el más importante de las letras en español, anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El Premio Cervantes lo concede cada año el Ministerio español de Cultura y está dotado de 125.000 euros. Fernández Cubas (Barcelona, 1945) es la séptima mujer distinguida con este galardón desde que se instauró, en 1976.

Trabajos

La escritora se ha dedicado sobre todo al relato breve, con la publicación de libros como Mi hermana Elba (1980), su debut; El ángulo del horror (1990); Parientes pobres del diablo (2006) y La habitación de Nona (2015).

También es autora de tres novelas: El año de Gracia (1985), El columpio (1995) y La puerta entreabierta (2013), que publicó bajo el pseudónimo Fernanda Kubbs.

El galardonado del año pasado fue el mexicano Gonzalo Celorio. El Premio Cervantes lo entrega cada año el rey el día 23 de abril, Día del Libro y conmemoración del fallecimiento del autor de El Quijote, en Alcalá de Henares (Madrid).