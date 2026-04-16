Fernando Bonilla desata polémica

El actor Fernando Bonilla, conocido como Jero de La oficina, fue tendencia en redes sociales luego de arremeter contra Movimiento Ciudadano (MC) por utilizar su imagen para un “meme”.

A través de X, difundió una captura de pantalla de la publicación de MC, la cual fue hecha desde Facebook. “Cuando dicen que todo está mal... y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”, se lee en la publicación, acompañado de un emoji guiñando el ojo y un corazón naranja. Asimismo, debajo, se observa a Jero haciendo un gesto con la mano. Sobre la imagen se lee: “TQM Movimiento Ciudadano gracias por hacer a Nuevo León Primer Lugar en todo”. Ante ello, el famoso criticó la publicación. “Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, expresó.

Luego de que el actor se hiciera viral, usuarios de X compartieron capturas de pantalla de publicaciones hechas por Bonilla en las que manifiesta su apoyo a Morena.