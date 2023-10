Fernando Colunga sorprendió al hablar por primera vez sobre su actual relación sentimental y el tema de la paternidad que no se le ha dado a sus 57 años de edad.

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal de Youtube, el actor confesó que ahora mismo tiene una pareja, y que la gente de la prensa lo ha visto, pero han decidido respetar su privacidad. “Me he encontrado viniendo a México con mi mujer un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables, y nada más les da risa y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’. Porque además yo he mantenido como era coherencia toda la vida”, dijo.

Colunga, asegura que tuvo muy mala experiencia al hacer pública una relación, ya que “se volvió un desastre” y se dio cuenta que no era el camino que quería tomar. “Este negocio es muy complejo. Es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma. Te absorbe el corazón, un montón de cosas. Entonces, lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen es que debe tener algún misterio, algo esconde; bueno, está bien, algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío”, declaró.

El actor, asegura que su pareja lo trata muy bien y “lo aguanta”, algo que dice “no es nada fácil”. Sobre si en algún momento desea convertirse en padre, Fernando Colunga se visualiza aún en el proceso, ya que “nunca ha estado negado a tener un hijo y si no lo ha tenido es porque la vida no ha querido que lo haga”.