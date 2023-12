¡Fernando Colunga será papá a los 57 años de edad! Según la revista TV y Novelas, el actor y la actriz Blanca Soto, de 44 años, con quien supuestamente lleva once años de relación, desde que protagonizaron la telenovela Porque el amor manda, están esperando su primer hijo juntos.

Aunque la noticia no ha sido confirmada por la pareja, la publicación señala que ellos podrían convertirse en papás en los próximos meses. El programa de Javier Ceriani Chisme No Like informó que la famosa se embarazó de manera natural.