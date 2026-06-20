Festejan 10 años del Archivo Sonoro

La Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) participó en la celebración del décimo aniversario del Archivo Sonoro de Oaxaca (ASO), proyecto autogestivo que investiga, preserva y difunde la diversidad musical del estado.

Se presentaron tres publicaciones, entre las que destaca Radiografía del rock en Oaxaca. 3ª parte: los 80, que reconstruye la historia musical y las vivencias de las bandas de rock, punk y heavy metal surgidas en la entidad en esa década.

El subdirector de la Fonoteca del INAH, Benjamín Muratalla, destacó que, con estos volúmenes, publicados por la Editorial Rapsodia, se pone en alto al ASO y, principalmente, a las culturas musicales, con publicaciones originales, didácticas y atractivas para leer y profundizar sobre el tema. “Es una llave que nos abre un panorama al mundo musical de Oaxaca y las regiones circunvecinas”, afirmó.

Más que unas páginas

El volumen, autoría del gestor cultural Gamaliel Robles, se presentó en el Museo Casa de Carranza (MCC), y fue comentado por la profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Olivia Domínguez Prieto, quien externó que no se trata solamente de un libro de rock en Oaxaca, sino de un trabajo de memoria cultural y reconstrucción de una escena musical que durante muchas décadas ha permanecido fuera de los registros oficiales.

Refirió que la obra recupera voces, fotografías, carteles, portadas, testimonios orales e historias fragmentadas, para poder reconstruir un universo juvenil que fue significativo para toda una generación.

En ese sentido, agregó que el volumen cobra relevancia tanto historiográfica como antropológica, “porque cuando se habla del rock en Oaxaca durante esta década, también se alude a las juventudes, la circulación cultural, las apropiaciones locales de los fenómenos globales y las formas alternativas de producir cultura. La publicación muestra algo fundamental: que las condiciones materiales precarias no son una limitante para la creación de la música”.

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Por su parte, el autor indicó que Radiografía del rock en Oaxaca desenvuelve sucesos que permiten entender cómo eran el rock, el punk o el metal en los años 80 del siglo XX, pero también cómo la ciudad se transformó y los personajes que surgieron durante esa década. “Este libro representa un acercamiento a esa historia que por muchos años estuvo olvidada”, mencionó.

Entre otros testimonios, la novedad editorial incluye la voz del fundador de la banda de punk The Nikki Band, Reynaldo Villafañe Robles, quien destacó que Oaxaca es un universo de tipos de música, movimientos y filosofía. “Gamaliel Robles está recuperando la historia social comunitaria a través de este libro”, añade.

Asimismo, presentaron El Códice del ska y el reggae en Oaxaca, 1994-2024, un fanzine sobre la memoria histórica y sonora de los ritmos jamaiquinos que han sonado en el estado. En él aparecen 49 bandas, dos programas de radio, dos fanzines, cinco selectores de discos de vinilo, cuatro sound system, seis festivales y 31 referencias discográficas, entre demos, LP y extended play.

Por otra parte, La batería contemporánea. Método completo para aprender a tocar batería, del percusionista oaxaqueño Rubén López Vera, surgió de la necesidad del músico por compartir su conocimiento sobre este instrumento a todo aquel que deseara aprender. Dividido en cinco partes, aborda distintas cuestiones técnicas-musicales y 10 géneros musicales, entre estos, rock, reggae, salsa y jazz.

A lo largo de los últimos 10 años, el ASO ha impulsado diversos proyectos. Destaca la Expo Vinilo Oaxaca, que reúne a coleccionistas, melómanos y gente involucrada en la venta, distribución e investigación de los discos; y Editorial Rapsodia, que documenta, investiga y mapea las músicas del estado. También, organiza exposiciones fonográficas, círculos de estudio y de escucha, y cuenta con una biblioteca especializada y una fonoteca con mil 985 documentos sonoros.