Festejan 29 años del Celali

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (Celali), que el 19 de julio cumplió 29 años, surgió como una respuesta a un largo movimiento cultural y social de los pueblos originarios del estado de Chiapas.

En el marco de la celebración, la institución reafirmó su papel como un espacio de encuentro, creación y preservación cultural. Asimismo, destacaron que continuará cumpliendo con su misión de conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural, las lenguas y las manifestaciones de los pueblos.

Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), reconoció el trabajo de la maestra María de la Flor Gómez Cruz, quien ha estado al frente de esta instancia cultural revitalizando el trabajo impulsado por los agentes culturales.

Mujeres rompiendo paradigmas

En su discurso, Altuzar Constantino aprovechó para resaltar el hecho de que las mujeres estén liderando los espacios de toma de decisiones, rompiendo con las barreras sociales y consolidando proyectos que fortalezcan la vida cultural de la entidad.

También refrendó el compromiso de seguir promoviendo y visibilizando el arte, la literatura y las lenguas indígenas de Chiapas, que son pilares que sostienen y animan la identidad de nuestros pueblos.

Programación

Para conmemorar la fecha se organizó un programa de actividades, con la participación de Óscar Mero Ja’stuk, quien desde Chamula compartió su energía musical. También se llevó a cabo una ceremonia tradicional de Oxchuc, acompañada de música autóctona, y una danza colectiva al ritmo de arpa, tambor y guitarra.

Finalmente, reiteraron que con esta conmemoración el Celali reafirma su papel como espacio vivo de encuentro, creación y preservación cultural, proyectando hacia el futuro la riqueza de las lenguas y tradiciones indígenas del estado.