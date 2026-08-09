Festejan aniversario de García Lorca

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de Extensión Cultural, invitan al público a una nueva edición de Territorio Lector, dedicada a Federico García Lorca, uno de los autores fundamentales de la literatura española del siglo XX, con motivo del 90º aniversario luctuoso del poeta y dramaturgo.

Integrante de la Generación del 27 y contemporáneo de autores como Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda, Federico García Lorca dejó una profunda huella en la poesía y el teatro en lengua española. La fuerza de sus imágenes, la musicalidad de su escritura y la vigencia de los temas que abordó mantienen su obra entre las más leídas y representadas de la literatura universal.

Como parte de esta conmemoración, el 10 de agosto, a las 18:00 horas, en la Antigua Sede del Senado, el actor Sebastián Cobos ofrecerá una lectura de una selección de poemas de Romancero gitano, uno de los libros más emblemáticos de García Lorca, que reúne algunos de los textos más representativos de su universo poético. La sesión permitirá al público acercarse a la riqueza literaria, simbólica y emocional del autor granadino.

Sebastián Cobos es actor y músico. Ha participado en más de 20 puestas en escena y ha colaborado con directores como Mario Espinosa, David Olguín, Emma Dib, Álvaro Cerviño, Alaciel Molas, Mariana Gándara, Sergio Bátiz y la compañía colombiana Teatro Petra.

El ciclo continuará con la participación del actor Ricardo Esquerra, quien ofrecerá una segunda sesión dedicada a la obra de García Lorca el miércoles 26 de agosto, a las 16 horas, en la Biblioteca Central de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Con trayectoria en teatro, cine, radio y televisión, ha destacado por la interpretación de obras clásicas y la difusión de la literatura mediante la lectura en voz alta.

Cada sesión tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos y concluirá con un conversatorio para propiciar el intercambio de ideas y reflexiones entre el público y el actor participante en torno a la obra de García Lorca y la experiencia de la lectura compartida. La entrada es gratuita y la actividad está recomendada para personas mayores de 16 años.

Territorio Lector se ha consolidado como un espacio para acercar a personas jóvenes, adultas y adultas mayores a la literatura mediante lecturas en voz alta. A través de intérpretes de reconocida trayectoria, el programa fomenta el diálogo con los públicos, promueve el interés por la lectura y contribuye a la formación de nuevos públicos lectores.

La Antigua Sede del Senado se ubica en Xicoténcatl núm. 9, Centro Histórico de la Ciudad de México. La Biblioteca Central de la UNAM se localiza en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.