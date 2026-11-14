Festejarán 44 años del Teatro de la Ciudad

Para celebrar los 44 años de la construcción del edificio que alberga el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa se ha organizado una intensa jornada de actividades que incluye conciertos, obras de teatro y danza.

De acuerdo a los trabajadores del inmueble, los festejos buscan resaltar la historia, el arte y la cultura de este inmueble considerado como uno de los escenarios más importantes del sur de México.

Cartelera

El programa iniciará este 18 de noviembre con la presentación de diversas obras de teatro que forman parte de la Muestra Estatal 2026, una programación que resalta el talento, la creatividad y diversidad escénica del estado.

Las funciones comenzarán el día 18 de noviembre a las 18:00 horas con la escenificación de El nini tampoco; le seguirá Jolgorio, el día jueves 19; el viernes 20 la República análoga; el sábado 21 Fedra y otras griegas y una función familiar el domingo 22 con Itzelina y los rayos del sol, a las 12:00 horas. Todas de entrada libre.

De ahí los festejos se trasladarán hasta el jueves 26 de noviembre con la exhibición del taller de danza inclusiva del Teatro de la Ciudad, quienes presentarán “Los colores de la danza”, a las 18:00 horas. Mientras que el 27 de septiembre, el taller de Danzas Polinesias hará lo propio con la ejecución de la danza “Aloha, el quinto espíritu”, a las 18:00 horas.

Y finalmente, a las acciones concluirán con el Festival anual de danza a cargo del Ballet Folclórico de Adolfo León el sábado 28 a las 17:00 horas. Para esta función los boletos se encuentran a la venta en www.megaticket.com.mx

Apuntaron que todos los eventos tienen la finalidad de reconocer la diversidad artística, reconocer el talento y seguir haciendo del teatro un espacio de expresión, inclusión y convivencia.

El recinto cultural, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue diseñado y supervisado por el arquitecto Abraham Zabludowsky durante la construcción entre 1977 y 1982. Su inauguración oficial contó con la obra Los cuervos están de luto de Hugo Argüelles, bajo la dirección de Gustavo Acuña.