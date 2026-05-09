Festejaron a las mamás

En el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, un reconocido centro de activación física consintió a las mamás con una divertida master class en la que disfrutaron de dinámicas y rutinas al ritmo de canciones alusivas a la ocasión. Las asistentes se activaron con gran entusiasmo en una mañana llena de energía, convivencia y sonrisas. Al finalizar, compartieron un delicioso desayuno y participaron en una rifa donde varias afortunadas recibieron obsequios, cerrando así una celebración inolvidable llena de alegría y buenos momentos.