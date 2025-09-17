Festejaron a Victoria

Una tarde muy divertida pasó Victoria, quien celebró su cumpleaños número ocho, con la tierna temática de Mis Pastelitos. La festejada estuvo rodeada de familiares y amigos que compartieron juegos, sorpresas y una deliciosa mesa de postres preparada para la ocasión. No podían faltar la música, las risas y el momento mas esperado por todos, “Las mañanitas”. La pequeña anfitriona disfrutó al máximo cada instante, recibiendo muestras de cariño que hicieron de ese día algo inolvidable
