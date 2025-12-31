﻿﻿
GenteSociales

Festejaron un año más

Diciembre 31 del 2025
Festejaron un año másEva y Diego, con sus papa´s Mariel y Diego
Festejaron un año másCarola con sus papis Carlos Mario y Caro, y su hermanito
Festejaron un año másRomina y su familia

Este 2025 tuvimos la inmensa alegría de asistir a numerosas y coloridas fiestas infantiles, celebrando con entusiasmo a los más pequeños. La magia estuvo presente: no faltaron las emocionantes piñatas, las entrañables “Mañanitas” y una dosis infinita de diversión que llenó de risas cada rincón. Aunque fueron muchos los festejos a los que tuvimos el placer de acudir, aquí compartimos algunos de los momentos más especiales que vivieron niños y niñas

