Festival Coyatoc, una vitrina para el arte

Marimba, danzas tradicionales, presentaciones infantiles, talleres, gastronomía, concursos y mucho más pudo encontrarse en un mismo lugar: el Festival Coyatoc celebrado este 3 y 4 de octubre en la Calzada de las Personas Ilustres de Tuxtla Gutiérrez.

Desde la mañana del sábado más de 300 stans fueron colocados a lo largo de este pulmón verde, comercializando diversos productos de la mano de artesanos y productores chiapanecos. El evento contó con la participación de diversos municipios del estado, así como de empresarios y sociedad con la intención de impulsar la cultura, el turismo y la actividad económica de Chiapas.

En la jornada inaugural de la octava edición, el presidente municipal de Ángel Torres, realizó un recorrido por el Festival Coyatoc 2026 que este año tiene el lema: “La Fiesta Zoque de Chiapas”.

Creador de Arte

Entre los expositores invitados a esta celebración se encuentra el artista plástico, pintor y escultor Martín Abadía, originario de Tzimol, Chiapas.

Destacó que año con año ha venido trabajando de la mano con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo ya que se considera un creador participativo, siendo uno de los creadores que mayor espacio ocupa en este festival.

Añadió que durante la edición pasada tuvieron una gran afluencia de visitantes, llegando a contabilizar a más de 30 mil personas, mientras que en las redes sociales superaron las 500 mil visitas.

Añade que él es un artista polifacético por lo que en su exposición se pudo encontrar una variedad de piezas, desde esculturas y pinturas hasta piezas talladas en madera y piedra. “Manejo todas las técnicas. Tal vez no soy el mejor, pero sí el más argüendero. Me gusta que haya variedad. Este año trajimos un producto nuevo que fue la presentación de algunos edificios emblemáticos como iglesias en miniatura, el Monumento a la Bandera que simboliza nuestra federación de Chiapas a México”, expresó.

Afirma que gran parte de su producción es nueva porque ha tenido la suerte de comercializar sus piezas elaboradas para ediciones anteriores.

Asimismo agradeció el espacio a los organizadores y dijo que este un buen lugar para dar a conocer la producción de los artistas del estado. “Esta información quiero que llegue a los artistas quienes siempre están buscando lugares para exponer y este es un buen espacio para hacerlo. Es un sueño que el gobierno esté organizando estos encuentros para que podamos encontrar un público que le guste nuestro quehacer”.