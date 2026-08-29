Festival de Cultura Oriental, un éxito

Con la finalidad de tener espacios públicos seguros, llenos de vida y con actividades recreativas sanas, dirigidas a toda la población, este jueves se llevó a cabo el Festival de Cultura Oriental, organizado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), en conjunto con el Instituto Municipal de la Juventud.

A pesar del intenso calor en la capital del estado, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, acudieron a este evento cultural que contó con la participación de fanáticos, academias de baile y expositores, además de talleres.

Punto de encuentro

El parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez se convirtió en el epicentro de este festival mediante el cual muchos jóvenes manifestaron su fascinación por esta cultura que ha ido permeando gracias a diversos cómics, series y películas que llegan a México.

Durante el encuentro se impartieron talleres como el de ilustración digital, y también hubo un intercambio de mangas, así como una exposición de emprendimientos.

A su llegada, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, expresó ante las cámaras de Cuarto Poder que el evento llegó para quedarse, pues debido a su gran éxito, próximamente volverá a replicarse. Añadió que el público capitalino ha disfrutado un sinfín de actividades, entre estas el Festival Que Viva la Banda, que también obtuvo una gran respuesta, superando las expectativas.

Adelantó que se preparan muchas sorpresas más, como un festival dedicado a la salsa, el cual brindará un espacio idóneo para bailar y disfrutar este popular género musical.

Detalló que gracias al trabajo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, hoy se puede contar con espacios seguros, por lo ahora la ciudadanía puede salir y ser parte de estos eventos culturales.

Gabriela Abarca Flores, directora del ITAC, resaltó la colaboración que ha tenido con el Instituto Municipal de la Juventud, que ha sido un gran aliado en este tipo de actividades.