Fey festeja 30 años de carrera musical

La cantante Fey celebra tres décadas de trayectoria artística, demostrando independencia, fuerza interior y creatividad, cualidades que asegura transmite día a día a su hija Isabella.

Durante el anuncio de su nuevo concierto, la cantante compartió cómo la maternidad ha marcado su vida. “Todos los días como madre trato de enseñarle esto a mi hija. Dejas a un lado todas las cosas que no importan, te concentras y dices: ‘espero no regarla hoy’”, comentó con humor.

Aconseja sobre la crianza

La intérprete de Azúcar amargo reconoció que criar a un hijo nunca es sencillo y que, aunque no existe el “manual perfecto”, el amor incondicional es lo que prevalece. “Es bien complicado porque ni nosotros lo sabemos. A mí no me han dado una medalla de ‘la mejor mamá del mundo’. Sabemos que nuestros hijos nos van a alucinar, sobre todo en la adolescencia, está bastante rudo. Pero ese amor incondicional creo que te hace enseñarle eso, que existe el amor incondicional”, expresó.

Para Fey, llegar a los 30 años de carrera resulta sorprendente e intrigante. Entre risas, confesó que incluso ella misma se pregunta cómo sigue disfrutando cantar las mismas canciones. “Se los juro que las amo tanto y les agradezco tanto a todas las canciones que han existido en mi carrera, que las disfruto. Yo creo que las disfrutamos mutuamente, nos prendemos, nos acordamos de momentos increíbles del pasado y también crecimos juntos”, afirmó.

Tour

El festejo de los 30 años de la intérprete de “Media naranja” y “Gatos en el balcón” se realizará en el Auditorio Nacional el próximo 2 de octubre, como parte de su Fey Hits Tour.

La cantante adelantó que será una noche para “echar relajo juntos”, además de que el show será grabado en vivo. Aunque no reveló nombres, Fey confirmó que contará con invitados especiales. También anunció el estreno de una nueva versión de “Azúcar amargo” junto a la cantante española Marta Sánchez, tema que servirá como adelanto de su próximo álbum. “Ese disco ya empezó. Ahora en vez de esperarme a grabarlas todas y lanzar el disco, primero voy sacándolas una a una. Entonces, la primera fue esta con Marta, en la segunda viene con sorpresa”, adelantó.