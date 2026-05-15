Fey se siente en su mejor etapa

Con 30 años de trayectoria, la cantante Fey mantiene la actitud jovial de una chica de 17 años, pero a diferencia de otras celebridades, ella recibe con orgullo el paso del tiempo y eso la mantiene libre y sin presiones.

En cita con los medios para presentar su Forever 17 Tour: The Happy Era (Siempre 17: La Era Feliz), indicó que ahora, para ella, la edad es un juego, aunque en este tiempo ve que en la sociedad se inventan “tonterías” con tal de encajar en las apariencias.

“Yo creo que mi madurez como mujer no la cambio por nada, es mi era más feliz en la vida y me siento entera, segura y siento que puedo comerme el mundo. Honestamente, no me importa ni lo que piensa mi vecino, respeto a las personas, pero soy como quiero ser”, indicó la intérprete de “Azúcar amargo”.

Próxima presentación

La considerada “reina del electropop” volverá al Auditorio Nacional el 30 de agosto, por lo que pidió al público volver al tiempo donde había mucha felicidad. “Este tipo de conciertos es muy divertido, la gente vuelve a la etapa donde nadie te molesta, es una celebración de vida, para dejar unas horas su celular y ser felices”, mencionó.

Por otra parte, a la intérprete se le comentó sobre los nuevos fenómenos del k-pop, como BTS, quienes ejecutan coreografías que ella mostró en sus primeros años de éxito. “Me alegro y es divino lo que pasa, pero creo que voy a contratar a alguien que esté más atenta a lo que está sucediendo en las redes, le voy a poner más atención a esos muchachitos”, indicó en broma.