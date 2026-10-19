FGR impugna fallo a favor de Kate

Después de la resolución judicial que concedió la protección de la justicia federal a Kate del Castillo para que se le reconozca la calidad de víctima en una investigación de narcotráfico, la Fiscalía General de la República impugnó el fallo.

A través del recurso de revisión interpuesto el pasado 14 de octubre, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México busca revertir la orden impartida a las autoridades de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos para que reconozcan a las promoventes la calidad de víctimas.

Acciones previas

Cabe destacar que, en 2018, la actriz presentó una demanda contra el Estado mexicano por 60 millones de dólares, al argumentar que había sido víctima de persecución y de actuaciones indebidas relacionadas con el caso donde la famosa se reunió con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La reclamación formó parte de una serie de acciones legales que buscaban responsabilizar a funcionarios por el manejo de las investigaciones y la difusión de información.

La sentencia de amparo ordenó dejar sin efectos el acuerdo ministerial del 29 de octubre de 2025 y emitir una resolución que reconozca formalmente a Kate del Castillo y a su productora como víctimas dentro de la investigación federal.

Ese reconocimiento les permitiría consultar los registros de la carpeta y conocer las actuaciones de las autoridades, además de participar en el procedimiento conforme a los derechos que les corresponden en esa calidad y defenderse ante tribunales.