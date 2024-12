Aunque el reguetón se convertido en uno de los géneros más populares de los últimos años, también ha sido uno de los más cuestionados, no solo por la letra de sus canciones; sino por el talento de sus más grandes exponentes, como Bad Bunny.

En 2022 el llamado “Conejo Malo” rompió cuanto récord se le puso enfrente con su disco “Un verano sin ti”; incluso, anteriormente, fue reconocido nombrado el compositor del año. Pero esto no fue bien visto por algunos otros artistas, quienes se han pronunciado públicamente en contra del puertorriqueño, tal es el caso de Fher Olvera, vocalista de Maná.

Durante el concierto que la banda ofreció en Guadalajara este fin de semana, el cantante se tomó tiempo para manifestar su descontento con la música urbana, género que; incluso, tachó de ser poca cosa. “Con talentosísimos músicos, aquí no es como el pinche reguetón que es una mamada”, dijo en pleno escenario.

Asimismo, se lanzó contra el intérprete de “Tití me preguntó”, a quien señaló de no hacer buena música. “Aquí sí se hace música, aquí sí se hacen letras, no que el pinche ‘Bugs Bunny’… Por lo menos nosotros hacemos nuestra luchita”, externó.

Las palabras de Olvera causaron risas entre los asistentes y se volvieron virales en las redes sociales, donde, como era de esperarse, desataron todo tipo de comentarios. Y es que hay quienes apoyan al mexicano y aseguran que no puede compararse su trayectoria contra la del reguetonero, mientras que otros lo tachan de envidioso.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el rockero habla sobre Benito, nombre real del boricua. Meses atrás hizo público su rechazo hacia el reguetón y afirmó que jamás colaboraría con Bunny. “A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, dijo en entrevista.