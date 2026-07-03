Fher le responde a Liam Gallagher

Aunque faltan días para que México e Inglaterra se enfrenten en la cancha, el encuentro ya empezó a generar sus primeras rivalidades, pero no precisamente entre futbolistas; sino entre artistas.

Después de que se confirmara a la selección inglesa será el próximo rival del Tri, Liam Gallagher pronosticó una goleada contra los nuestros. “Creo que le ganaremos a México 5-0”, escribió el integrante de Oasis en su cuenta oficial de X.

Las reacciones no se hicieron esperar, pero de entre todas destacó la de Fher Olvera, vocalista de Maná, quien a través de un video respondió directamente al cantante y hasta le pidió que se ubicara. “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver... no manches, ¡ubícate, güey! ¿5 a 0? Cálmate”, dijo mientras presumía la bandera de nuestro país.

Asimismo, le lanzó un reto, dejando claro que él no confía tanto en los británicos. “Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, agregó.

Controversia

Las declaraciones de ambos músicos alimentaron la conversación en redes sociales, donde los usuarios mexicanos comenzaron a debatir sobre el resultado y hasta le expresaron su apoyo al tapatío. “Después de ganarle a Inglaterra todos cantaremos ‘Oye, mi amor’ a todo pulmón”. “Hay tiro”. “Dile que tú le enseñas cómo mantener a una banda unida”. “Literal se envolvió en la bandera para defender a México”. “Si gana México, concierto gratis en el Zócalo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.