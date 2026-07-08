Fher manda nuevo mensaje a Liam Gallagher

El último partido de la selección mexicana en el Mundial trajo una rivalidad que nadie esperaba, la de Liam Gallagher y Fher Olvera.

Todo inició hace unos días, cuando se supo que la selección mexicana y la de Inglaterra se enfrentarían en los octavos de final. Gallagher usó las redes sociales para expresar su orgullo, y hasta pronosticó que su equipo golearía 5-0 a los locales.

A través de sus historias de Instagram, el tapatío cuestionó a Gallagher y destacó la actuación que el Tri tuvo en la cancha. “¿No que 5-0, güey? Cinco minutos más y los hacemos pomada. Respeto a México, en buena onda”, dijo.

En el mismo video, el intérprete de “Rayando el sol” reconoció el triunfo del rival, pero dejó claro que con México no se juega. “Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero sí se los estaba cargando los últimos veinte minutos la ‘versh’. Así es la vida, el que mete gol gana. Felicidades”, agregó.