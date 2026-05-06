Ficción mexicana va a Cannes

En este universo, la pandemia por covid-19 nunca se acabó, las vacunas no funcionaron y la gente sigue confinada en sus casas porque salir sigue siendo un peligro.

Y en ese contexto hay un corporativo que decide hacer un experimento con cinco seres encerrados en un lugar, pero con ciertas particularidades: hay humanos reales, pero también un infiltrado y entes que parecen ser personas más no lo son.

La historia de ciencia ficción se contará en el filme nacional La velocidad del zoom, adaptación fílmica de la obra de teatro La velocidad del zoom en el horizonte, cuyos primeros minutos se verán este 16 de mayo en el marco del VDF Showcase del Marché du Film de Cannes.

Elenco

Ana Valeria Becerril, Arcelia Ramírez, Luis Alberti, Germán Bracco y Daniel Tovar encabezan el elenco dirigido por Jesús Magaña Vázquez. “Vi la obra en 2014, me emocionó muchísimo y empecé a ver lo de una adaptación. Hay un giro con respecto a la obra, de la que conservamos la esencia de personajes encerrados. Diría que de la obra se conserva un 60%; si allá eran astronautas, aquí son rebeldes que no aceptaron alinearse y es ver cómo es que llegaron ahí”, comentó.

Magaña cuenta que pensó que el cruce de la historia estaba cuando se anunció la pandemia. “Sigue siendo algo cercano, aunque muchos no lo quieren ver”, expresó.

El director está especializado en adaptaciones fílmicas; cuenta en su filmografía con Abolición de la propiedad, original de José Agustín; El alien y yo, de Carlos Velázquez, y Recursos humanos, de Antonio Ortuño. La velocidad del zoom se filmó a finales del año pasado en la Ciudad de México, en locaciones como la céntrica Avenida Juárez, en horario de madrugada.

David Gaitán, autor original y actor de la obra, tiene una participación en la cinta, junto con, entre otros, Verónica Bravo, Julio Bracho, Carlos Aragón, Claudio Lafarga, Alejandra Herrera, Juan Ugarte y Mauricio Isaac.

En Cannes se proyectarán siete minutos a fin de interesar a especialistas del género, compradores, programadores de festivales y agentes.