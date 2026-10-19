Fiesta de los oaxaqueños llega a Tuxtla

Como parte de la presentación de la señorita María Guadalupe Santiago Pineda, Reina de la Vela de la Sandunga en Chiapas 2026, dieron detalles de este evento que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Expo Convenciones de Tuxtla Gutiérrez.

Pormenores

Los organizadores explicaron que, hace poco más de una década, varios oriundos de Oaxaca radicados en Tuxtla Gutiérrez se reunieron para llevar a cabo esta celebración a manera de homenaje a su tierra.

Precisaron que la organización de esta festividad, la cual en esta ocasión se efectuará el primer sábado de diciembre, se ha convertidos en toda una actividad social. “Toca reunirnos y traer un poquito de nuestras tradiciones de la zona istmeña de Oaxaca a Tuxtla. Muchas de nuestras familias oaxaqueñas vamos a concentrarnos en este punto, y qué mejor que hacerlo a través de esta organización”, comentaron ante los medios de comunicación.

Carlos Solórzano, presidente de la Vela de la Sandunga en Chiapas, detalló que en la jornada del próximo 5 de diciembre se coronará a la señorita María Guadalupe Santiago Pineda, quien estará encabezando diversas actividades relacionadas con esta tradición istmeña.

Buscan preservar costumbres

Yamileth Gómez Ayala, capitana de las señoritas, indicó que la Vela de la Sandunga es una fiesta organizada para representar todas las tradiciones que se viven en Oaxaca para que sean conocidas en otros estado de México. “Tratamos de visibilizar nuestro tipo de cultura, nuestras comidas, nuestras tradiciones, para que las nuevas generaciones sigan preservándolas”, sostuvo.

Finalmente, informaron que aún hay boletos para ser parte de estas actividades, las cuales serán amenizadas por Patricia Alcaraz y su Orquesta. Las reservaciones pueden hacerse comunicándose al 9612060158.